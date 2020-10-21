Düzce Valiliği'nde biber gazı patladı, personel tahliye edildi

Düzce Valiliği içerisinde bir koruma polisin belinden düşen biber gazının patlaması sonucu bina içerisinde bulunan personel, itfaiyenin merdivenli araçları ile tahliye edildi.

Düzce Valiliği protokol girişindeki güvenlik noktasında, görevli polisin üzerindeki biber gazı patladı. Biber gazının makam katındaki odalara yayılmasıyla bazı idari personel etkilendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Patlamanın ardından gazın yayıldığı valilik binasında gazdan etkilenen personeller durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine panik yaşanan valilik binasına itfaiye, AFAD, UMKE, Düzce Arama Kurtarma, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlama nedeni ile bir personel baygınlık geçirirken, birçok kişi ise biber gazından etkilendi.

Düzce Valiliği'nde biber gazı patladı ViDEO

İTFAİYE EKİPLERİ PERSONELİ TAHLİYE ETTİ

Patlama sonrasında binaya gazın yayılması nedeniyle valilik girişleri durdurulurken, binada kalan personeller ise merdivenli itfaiye araçları ile binadan tahliye edildi. Bölgede gazın çıkartılması için hem AFAD hem Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Binanın içine giren itfaiye ekipleri ise gazdan etkilenirken 112 ekipleri olay yerinde etkilenen personele ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın makamında olmadığı, vali yardımcılarının ise kendi imkanlarıyla binadan çıktığı öğrenildi.

Düzce Valiliği yaşanan olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Saat 13.00 sıralarında Valilik binası girişindeki polis koruma noktasında görevli polis üzerinde bulunan biber gazı personelin dikkatsizliğinden dolayı gazın açığa çıkması sonucu, binayı yoğun bir duman kaplamış anında binada can güvenliği açısından görevli tüm personelin tahliyesi sağlanmış olup, personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayla ilgili bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşımızda ciddi bir sağlık sorunu olmamıştır."