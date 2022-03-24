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- Düzce’de 15 gündür kayıp olan genç, apartman boşluğunda ölü bulundu
Düzce’de 15 gündür kayıp olan genç, apartman boşluğunda ölü bulundu
15 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki gencin, apartman boşluğunda cansız bedeni bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
- DHA
- 24.03.2022 - 08:53
Düzce’de yaşayan İsmail Çakır’ın (24) 15 gün önce kaybolması üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Orhangazi Mahallesi’ndeki apartmanda boya yapan kişi ise bina boşluğuna girdiğinde bir cansız bedenle karşılaştı.
POLİS HER YERİ İNCELEDİ
Haber verilmesi üzerine polis ekipleri geldi.
Polis olay yeri inceleme ekibi ve cumhuriyet savcısı, binada incelemede bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Çakır’a ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi için morga götürüldü.
Çakır’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.