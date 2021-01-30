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- Düzce'de 2 katlı bungalov, alevlere teslim oldu
Düzce'de 2 katlı bungalov, alevlere teslim oldu
Turizm amaçlı kullanılan 2 katlı bungalov evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- AA
- 30.01.2021 - 17:52
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda bulunan turizm amaçlı bungalovdan alevler yükselmeye başladı.
Gölyaka Belediyesi işletmesine bağlı bungalov evlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tamamı ahşap olan evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, park görevlilerinin yardımıyla yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.