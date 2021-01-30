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    Düzce'de 2 katlı bungalov, alevlere teslim oldu

    Turizm amaçlı kullanılan 2 katlı bungalov evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • AA
    • 30.01.2021 - 17:52
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    Düzce'de 2 katlı bungalov, alevlere teslim oldu

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda bulunan turizm amaçlı bungalovdan alevler yükselmeye başladı.

    Gölyaka Belediyesi işletmesine bağlı bungalov evlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Tamamı ahşap olan evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, park görevlilerinin yardımıyla yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

    Yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

    Düzce de 2 katlı bungalov, alevlere teslim oldu #1

    Düzce de 2 katlı bungalov, alevlere teslim oldu #2

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