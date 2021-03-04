Düzce'de 2 kişi, içki içtikleri 2 kadını darbetti

Düzce'de alkol alırken tartıştıkları 2 kadını darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, M.D. ve V.D. adlı iki erkek, A.K. ve M.D. isimli kadınlarla alkol almaya başladı.

EVDEN KAÇIP ŞADIRVANA GİZLENDİLER

Evde başlayan tartışma büyüyünce iki genç kadın, evden kaçarak Gürcü Osman Camii şadırvanına gizlendi.

KADINLARI BULUP DARBETTİLER

İki kişi kadınları bularak darp etti. Kadınların bağırmaları üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

KADINLARDAN BİRİ KRİZ GEÇİRDİ

Bu sırada M.D. isimli kadın sinir krizi geçirdi. M.D. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.