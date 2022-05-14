Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
468.920
-2.71%
BTXN Coin
14.17
-15.09%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Düzce'de 2 kızına cinsel istismarda bulunan cani cezaevine gönderildi

    Küçük kızlarına taciz edip cezaevine gönderilen şahsın daha önceden erkek kardeşine de tecavüzde bulunduğu, eşiyle bu nedenle ayrılıp çocukların velayetinin babaya verildiği öğrenildi.
    • 14.05.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de 2 kızına cinsel istismarda bulunan cani cezaevine gönderildi

    Düzce'nin Körpeşler ilçesinde yaşayan 3,5 ve 5 yaşlarındaki kız çocukları, babaları tarafından cinsel istismara uğradı.

    Babaannelerinin doktora götürdüğü iki kız kardeşten 5 yaşında olanı, “Babam bizi acıtıyor” dedi. Durumdan şüphelenen doktor, polise haber verdi.

    İki çocuk adli tıp kurumuna götürüldü. Çocukların cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

    DHA'nın aktarımına göre, çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

    Vahşi baba cezaevinde

    Gözaltına alınan S.M. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Daha önce engelli erkek kardeşine tecavüz etti

    S.M.’nin daha önce engelli erkek kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve bu sırada eşinin kendisini terk ettiği, mahkeme kararıyla iki küçük çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenildi.

    Düzce de 2 kızına cinsel istismarda bulunan cani cezaevine gönderildi #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Hindistan'da yangın: 26 ölü, 30 yaralı
    Dünya

    Hindistan'da yangın: 26 ölü, 30 yaralı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Renault, bir zamanların popüler modelinin fişini çekiyor
    Otomobil

    Renault, bir zamanların popüler modelinin fişini çekiyor

    Görüş Bildir