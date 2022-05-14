Düzce'de 2 kızına cinsel istismarda bulunan cani cezaevine gönderildi

Küçük kızlarına taciz edip cezaevine gönderilen şahsın daha önceden erkek kardeşine de tecavüzde bulunduğu, eşiyle bu nedenle ayrılıp çocukların velayetinin babaya verildiği öğrenildi.

Düzce'nin Körpeşler ilçesinde yaşayan 3,5 ve 5 yaşlarındaki kız çocukları, babaları tarafından cinsel istismara uğradı.

Babaannelerinin doktora götürdüğü iki kız kardeşten 5 yaşında olanı, “Babam bizi acıtıyor” dedi. Durumdan şüphelenen doktor, polise haber verdi.

İki çocuk adli tıp kurumuna götürüldü. Çocukların cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

DHA'nın aktarımına göre, çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Vahşi baba cezaevinde

Gözaltına alınan S.M. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce engelli erkek kardeşine tecavüz etti

S.M.’nin daha önce engelli erkek kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ve bu sırada eşinin kendisini terk ettiği, mahkeme kararıyla iki küçük çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenildi.