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    Düzce'de 20 atı kesen baba ile oğluna ceza

    Gölyaka'daki bir depoya yapılan baskında at kesip piyasaya süren baba ve oğlu suçüstü yakalandı. 20 at kestikleri belirlenen iki şüpheliye 193 bin TL idari para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 17:09
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    Düzce'de 20 atı kesen baba ile oğluna ceza

    Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kemeryanı Mahallesi'nde Ali D. ile oğlu Ahmet D. tarafından at kesimi yapıldığı ve kesilen etlerin piyasa sürüldüğü, ayrıca atlardan geri kalan iskeletlerin de Melen Nehri kenarına atıldığı ihbarını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.

    20 ATI KESEN BABA İLE OĞLUNA SUÇÜSTÜ

    Baba ile oğlunun evlerinin yanındaki depoya yapılan baskında Ali D. ve Ahmet D. suçüstü yakalandı.

    İlk tespitlere göre şüphelilerin 20 atı keserek piyasa sürdükleri anlaşıldı.

    Düzce de 20 atı kesen baba ile oğluna ceza #1

    193 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Jandarmanın baskını üzerine Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri baba ile oğluna, 2872 sayılı Çevre kanunu kapsamında belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj alanlarına atık boşaltmaktan 193 bin TL idari ceza uyguladı.

    Düzce de 20 atı kesen baba ile oğluna ceza #2

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Ayrıca Gölkaya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen çok miktarda kemikli ete el konularak, alınan numune incelenmesi için ilgili kuruma gönderildi.

    Düzce 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce baba ve oğlu hakkında adli işlem başlatıldı.

    Düzce de 20 atı kesen baba ile oğluna ceza #3

    Düzce de 20 atı kesen baba ile oğluna ceza #4

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