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    Düzce'de 6 yaşındaki oğlunu kamyonla ezen acılı baba

    Manevra yapan kamyonun altında kalan minik Hamza gözyaşları arasında toprağa verilirken, geride küçük çocuk ile babasının daha önce çekilen görüntüleri kaldı.
    • DHA
    • 31.08.2020 - 17:47
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 17:47
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    Düzce'de 6 yaşındaki oğlunu kamyonla ezen acılı baba

    Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde, hafriyat işleri şirketi bulunan Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde 81 ABD 735 plakalı kamyonuyla geri manevra yapmak istedi.

    MİNİK OĞLU ARACIN ALTINDA KALDI

    Aynı anlarda babasının kullandığı kamyona doğru koşan oğlu Hamza ise aracın altında kaldı. Durumu fark eden baba, oğlunu alıp kamyonuyla hastaneye yetiştirmeye çalışsa da Minik Hamza, yolda hayatını kaybetti.

    Sinir krizi geçiren babayı sakinleştirmek mümkün olmazken Hamza, Çilimli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

    GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

    Öte yandan, baba Kazancı ile oğlunun daha önce çekilen görüntüleri yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Videoda birlikte seyahat eden baba ve oğlun, 'Haber gelmiyor yardan' şarkısını söylediği anlar dikkat çekti. Şarkının sonunda ise babanın oğlunu doyasıya öptüğü anlar göz doldurdu.

    Kamyonla çocuğunu ezdi, birlikte çekilen görüntüleri yürekleri dağladı

    Düzce de 6 yaşındaki oğlunu kamyonla ezen acılı baba #1

    Düzce de 6 yaşındaki oğlunu kamyonla ezen acılı baba #2

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