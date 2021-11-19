Düzce'de, TEM yolunda 1'i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Düzce'de saat 21.00 sıralarında TEM yolu Küçük Melen mevkisinden İstanbul istikametine gitmekte olan 1'i oto kurtarıcı 9 araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından olay yerinde kalmak istedi. 3 kişi ise Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Düzce'de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı VİDEO