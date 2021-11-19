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- Düzce'de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı
Düzce'de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı
Düzce'de, TEM yolunda 1'i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
- DHA
- 19.11.2021 - 22:38
- Güncelleme : 19.11.2021 - 23:07
Düzce'de saat 21.00 sıralarında TEM yolu Küçük Melen mevkisinden İstanbul istikametine gitmekte olan 1'i oto kurtarıcı 9 araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından olay yerinde kalmak istedi. 3 kişi ise Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Düzce'de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı VİDEO