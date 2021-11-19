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    Düzce'de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı

    Düzce'de, TEM yolunda 1'i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 22:38
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 23:07
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    Düzce'de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı

    Düzce'de saat 21.00 sıralarında TEM yolu Küçük Melen mevkisinden İstanbul istikametine gitmekte olan 1'i oto kurtarıcı 9 araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

    Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

    Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından olay yerinde kalmak istedi. 3 kişi ise Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

    Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Düzce'de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı VİDEO

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #1

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #2

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #3

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #4

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #5

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #6

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #7

    Düzce de 9 aracın çarpıştığı kaza: 5 yaralı #8

     

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