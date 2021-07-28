Kökünden kırılarak caddeye devrilen ıhlamur ağacının altında kalmaktan sonra anda kurtulan 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde, Düzce İstanbul Caddesi Kent Park'ta bulunan ıhlamur ağacı, kökünden kırılarak, yanındaki elektrik direğiyle birlikte caddeye devrildi.

Bu sırada kaldırımda yürüyen ve ağacın altından geçen 2 kadın, son anda koşarak, altında kalmaktan kurtuldu.

Ağacın devrilme anı ve kadınların kaçışı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ"

Olayı görenlerden esnaftan Tuğrul Tunç, “Birden çatırdayarak yolun ortasına elektrik direğiyle devrildi. Yayalar korkulu şekilde kaçtılar. Daha sonrasında ekiplere müdahale etmeleri için haber verdik. Allah’tan erken fark ettiler, büyük bir felaket önlendi.” dedi.

Düzce'de ağaç devrilince, altındakiler son anda kurtuldu VİDEO

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EKİPLER ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, itfaiyeciler de ağacı kesip, kaldırılması için çalışma yaptı.

































