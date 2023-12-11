AA & Ensonhaber
Sabah saatlerinde, Düzce il merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doğanlı köyünde besicilik yapan Yahya Caklı'nın ağılına sahipsiz köpekler girdi.
Güvenlik kamerası o anları kaydetti
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin ağıldan çıkardıkları 3 küçükbaş hayvanı telef etmeleri de kaydedildi.
"Hayvanlarımdan 2'si doğurmak üzereydi"
Olayı anlatan Caklı, köpeklerin sabah 05.00 sularında ağıla girdiğini belirterek, "Hayvanlarımdan 2'si yüklüydü, doğurmak üzereydiler; diğeri de koçtu. Ağılın dışına çıkarıp, parçalayarak telef etmişler." dedi.
Muncurlu köyünde yaşayan Tuğrul Gündoğan ise son zamanlarda ağıl ve ahırlara bu tür sahipsiz hayvan saldırılarının 2 köyde arttığını söyledi.
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