Düzce'de ağıla giren başıboş köpekler, 3 küçükbaş hayvanı telef etti Düzce'de ağıla giren başıboş köpeklerin 3 küçükbaş hayvanı telef ettiği görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Sabah saatlerinde, Düzce il merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doğanlı köyünde besicilik yapan Yahya Caklı'nın ağılına sahipsiz köpekler girdi.

Güvenlik kamerası o anları kaydetti

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin ağıldan çıkardıkları 3 küçükbaş hayvanı telef etmeleri de kaydedildi.

"Hayvanlarımdan 2'si doğurmak üzereydi"

Olayı anlatan Caklı, köpeklerin sabah 05.00 sularında ağıla girdiğini belirterek, "Hayvanlarımdan 2'si yüklüydü, doğurmak üzereydiler; diğeri de koçtu. Ağılın dışına çıkarıp, parçalayarak telef etmişler." dedi.

Muncurlu köyünde yaşayan Tuğrul Gündoğan ise son zamanlarda ağıl ve ahırlara bu tür sahipsiz hayvan saldırılarının 2 köyde arttığını söyledi.