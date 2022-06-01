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Düzce’de altınlarını çalan hırsızın parasını gasbetti

Düzce’de altınlarını çalan hırsızın parasını gasbetti

1 hafta önce kendisine uyku ilacı vererek para ve altınlarını çalan hırsızın silah zoruyla 4 bin 700 lirasını gasbeden şüpheli, yakalandı. hem hırsız hem de gaspçı tutuklandı.