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    Düzce’de altınlarını çalan hırsızın parasını gasbetti

    1 hafta önce kendisine uyku ilacı vererek para ve altınlarını çalan hırsızın silah zoruyla 4 bin 700 lirasını gasbeden şüpheli, yakalandı. hem hırsız hem de gaspçı tutuklandı.
    • 01.06.2022 - 18:05
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    Düzce’de altınlarını çalan hırsızın parasını gasbetti

    Düzce kent merkezine bağlı Doğanlı köyünde yaşayan Ü.A., dün polisi arayarak İstanbul'dan gelen 4 kişinin 4 bin 700 lira parasını silah zoruyla gasbettilerini iddia etti.

    Harekete geçen polis ekipleri, TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde aracı durdurarak K.B., Y.D., A.Z. ve K.K.'yi gözaltına aldı.

    Uyuşturucu ve dolandırıcılıktan kaydı çıktı

    Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 22 sahte tam altın, 7 sahte bileklik, 1 kulplu sahte çeyrek altın ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Şüphelilerin, 'Uyuşturucu madde kullanmak ve yer temini sağlamak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

    İkisi de tutuklandı

    Polisin yaptığı araştırmada Ü.A.'nın bir hafta önce İstanbul'da şüphelilerden K.B.'ye uyku ilacı vererek uyutup, altın ve paralarını çaldığı belirlendi.

    Bunun üzerine Ü.A. da gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ü.A. ve K.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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