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    Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpışma anı

    Düzce'de, özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 10:36
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    Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpışma anı

    Düzce D-100 kara yolu Sakarya yönünde seyreden Sinan D. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, Çilimli kavşağında Huriye Y idaresindeki otomobille çarpıştı.

    GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Cansu Gümüş araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

    Otomobil sürücüsü Huriye Y. ve aynı araçta bulunan Fatma G. ise yaralandı. Kazada ambulans sürücüsü ve bir sağlık çalışanı ise yaralanmadan kurtuldu.

    Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpışma anı ViDEO

    Düzce de ambulans ile otomobilin çarpışma anı #1

    Ambulansın sürücüsü kısa süreli şok geçirirken, ölen kişinin yakınları ise olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Düzce de ambulans ile otomobilin çarpışma anı #2

    Düzce de ambulans ile otomobilin çarpışma anı #3

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