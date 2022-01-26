Euro
15.3235
0.54%
Dolar
13.5772
0.74%
Altın
800.3130
-0.10%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
524.782
3.69%
BTXN Coin
30.80
0.19%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

    Düzce'de ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı

    Düzce’de göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’e (79) müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı. Ambulans şoförü Türken'i 500 metre sırtında taşıdıktan sonra hastaneye götürdü.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı

    Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe Köyü’nde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

    Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken’in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı.

    Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti.

    AMBULANS ŞOFÖRÜNDEN ALKIŞLANACAK DAVRANIŞ

    Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi.

    Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı.

    Düzce de ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı #1

    Düzce de ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı #2


    Görüş Bildir