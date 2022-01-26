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- Düzce'de ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı
Düzce'de ambulans şoförü hastayı 500 metre sırtında taşıdı
Düzce’de göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’e (79) müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı. Ambulans şoförü Türken'i 500 metre sırtında taşıdıktan sonra hastaneye götürdü.
- DHA
- 26.01.2022 - 18:53
Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe Köyü’nde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken’in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı.
Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti.
AMBULANS ŞOFÖRÜNDEN ALKIŞLANACAK DAVRANIŞ
Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı.