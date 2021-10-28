Düzce’de, aracı düşen dallardan korumak için kendini siper etti

Düzce’de, aracı düşen dallardan korumak için kendini siper etti

Hükümet Sokağı üzerinde bulunan bir ağacı budamak için gelen işçilerden Veysel Dikmen, park halindeki araç çizilmesin diye kaportanın üzerine yatarak kendini siper etti.

Düzce’de cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri tarafından budanmaya başlandı.

Hükümet Sokağı’na gelen işçiler, ağaçlardan birinin altında park halinde bir otomobil olduğunu gördü.

İşçi Veysel Dikmen, budama sırasında düşen dallar aracın kaportasını çizmesin diye önce aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Sürücü bulunamayınca Dikmen, çareyi aracın üzerine yatmakta buldu.

‘FEDAKAR BELEDİYE İŞÇİSİ’

Bir vatandaş, Dikmen’in kendisini siper ettiği anların fotoğrafını çekti.

Dikmen’in fotoğrafı, sosyal medyada "Fedakar belediye işçisi Veysel Dikmen" diye paylaşıldı.

“ARABA ORADAYDI VE BEN KORUMAK ZORUNDA KALDIM”

Otomobilin zarar görmemesini istediğini belirten Veysel Dikmen ise şu ifadeleri kullandı:

“Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu. Zaten ağaç dalları süs ağacı olduğu için ufaktı. Maksadım sadece arabayı korumaktı. Bir anlık refleks oldu. Araba oradaydı ve ben korumak zorunda kaldım. Şoförünü aradık ancak bulamadık. Araba kaldırımdaydı. Kaldırıma park etmek yasak olmasına rağmen ben yine de arabayı korumak istedim.”

Düzce’de, aracı düşen dallardan korumak için kendini siper etti VİDEO

