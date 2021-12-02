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    Düzce'de at kestikleri iddiasıyla gözaltına alındılar

    At eti kestikleri gerekçesiyle daha önce de yargılanan baba-oğul tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin evlerine düzenlediği baskında 300 kilo at eti ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 15:53
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    Düzce'de at kestikleri iddiasıyla gözaltına alındılar

    Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali D. ile oğlu Ahmet D.’nin at keserek etlerini piyasaya sürdüğünü belirledi.

    Gölyaka ilçesi Kemeryanı köyündeki eve düzenlenen baskında 20 atın kesildiği belirlenmişti.

    SERBEST BIRAKTILAR

    Gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

    DEPODA 300 KİLO AT ETİ BULUNDU

    Baba ve oğlunu takibe alan jandarma ekipleri, bugün yine evlerine operasyon düzenledi.

    Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti bulundu.

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    KEMİKLERİNİ ÇUKURA GÖMDÜLER

    Ayrıca evin avlusunda yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı bu çukurun içerisinde yine atlara ait olduğu değerlendirilen iç organların ve kemiklerin gömüldüğü tespit edildi.

    ETLER MÜHÜRLENDİ

    Depoda tespit edilen etler, Gölyaka Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alındıktan sonra mühürlendi.

    BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI

    Çukurda bulunan iç organlar ve kemikler için Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

    Ali D. ve Ahmet D.isimli kişiler gözaltına alındı.

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