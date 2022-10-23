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    Düzce'de babasını vuran adamı öldürdü

    Gümüşova'daki kahvede tartıştığı husumetlisinin, silahla ölümüne sebep olan Nevzat Karadeniz, maktulün oğlu tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • 23.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 10:03
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    Düzce'de babasını vuran adamı öldürdü

    Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, gece saatlerinde kahvede oyun oynayan İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında bir süre sonra sesler yükselmeye başladı.

    İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Yaşanan tartışmada gözü dönen iki şahıs dışarı çıktı.

    Mermiler havada uçuştu

    Nevzat Karadeniz, yanında bulunan tabancasını çıkarıp ateşleyerek İrfan Bıçakçı'yı vurdu.

    Babasının vurulduğunu öğrenerek kahvenin önüne gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı, Nevzat Karadeniz'e tabanca ile ateş etti.

    İki şahıs hayatını kaybetti

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gümüşova Entegre Hastanesi’ne kaldırılan İrfan Bıçakçı ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nevzat Karadeniz yaşamlarını yitirdi.

    Düzce de babasını vuran adamı öldürdü #1

    25 adet boş mermi kovanı bulundu

    Olay yerinde yapılan incelemede 25 adet boş mermi kovanı bulunurken, muhtar Ziya Bıçakçı gözaltına alındı.

    Soruşturma başladı

    DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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