2 katlı evde çıkan yangın, 2 saatlik süren söndürme çalışmalarıyla kurtarılabildi ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangına, bacaya giren baykuşun sebep olduğu ortaya çıktı.

Düzce merkeze bağlı Turaplar köyü Merkezi Mahallesi’nde, Şakir Kocabıyık’a ait 2 katlı evin bacasından içeri baykuş girdi.

Bir süre sonra evin içini duman kaplamaya başlayınca ev sahibi Şakir Kocabıyık, üst kata çıkarak evi kontrol etmek istedi.

Soba borusunun geçtiği odanın kapısını açınca alevler bir anda yükselmeye başladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hemen evden dışarı çıkan Kocabıyık, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan 2 katlı evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ev sahibi Şakir Kocabıyık, yangının bacadan içeri giren baykuşun bacayı kapatmasından dolayı kaynaklandığını dile getirdi.

Düzce'de bacaya giren baykuş, evin yanmasına neden oldu ViDEO



"BAYKUŞ, BACANIN DELİĞİNİ KAPATMIŞ"

Kocabıyık, “Baykuş girmiş bacadan içeriye. Ötüp duruyordu zaten. Bacanın deliğini üst kattan kapatmış, baskı yapmış aşağıya doğru. Üst kattan köşe odadan tutuştu. Biz de aşağıdaydık. Koku geldi, dışarı çıktım bir şey yok. Üst kata çıktım duman var. Oradan tutuşmuş. Elektrik kontağından çıkmamış. İtfaiye ekiplerini aradık, hortumu uzattılar söndürmeye çalıştılar. Söndürdüler. Başka bir evimiz daha var. Koronavirüs nedeni ile köyde kalıyorduk. Düzce’deki evimize gideceğiz artık.” ifadelerini kullandı.



