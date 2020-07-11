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    Düzce'de, bahçeleri kenevir tarlasına çevirdiler

    Takip sonucu bin 248 kök kenevir ile 4 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 11:45
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    Düzce'de, bahçeleri kenevir tarlasına çevirdiler

     

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 2 ay süreyle takip edilen iki şüphelinin kiraladıkları tarlalarda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

    Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Darıyeri Hasanbey Köyü’nde iddialara göre, Y.K ve N.K isimli şahısların köyün 4 ayrı noktasında kiraladıkları bahçelerde yasa dışı kenevir maddesi ekimi yaptıkları bilgisine ulaştı.

    1248 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

    Takip sonrası şahısların kiraladıkları bahçeler ile kaldıkları evlere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, bin 248 kök kenevir ile 4 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

    Düzce'de, bahçeleri kenevir tarlasına çevirdiler #1

    Düzce'de, bahçeleri kenevir tarlasına çevirdiler #2

    Düzce'de, bahçeleri kenevir tarlasına çevirdiler #3

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