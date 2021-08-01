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    Düzce'de balık tutarken boğuldu

    Balık tutmak için dereye giren 39 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 17:56
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    Düzce'de balık tutarken boğuldu

    Düzce’nin Çınarlı köyünde Nurettin Uslu (39) arkadaşları ile birlikte Uğur Deresi’ne girerek balık tutmaya başladı.

    Arkadaşları Uslu’nun gözden kaybolduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Nurettin Uslu’yu dereden çıkarttı.

    Sağlık ekipleri, Nurettin Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu’nun yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

    Düzce de balık tutarken boğuldu #1

    Düzce de balık tutarken boğuldu #2

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