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- Düzce’de başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı
Düzce’de başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı
Komşularının çığlığını duyduğu bıçakla yaralanan kadın, hemen hastaneye kaldırılırken; saldırgan koca gözaltına alındı.
- DHA
- 03.02.2021 - 12:39
- Güncelleme : 03.02.2021 - 12:45
Düzce’nin Çavuşlar Mahallesi’nde ikamet eden Barış Ç. (30) ile eşi Hanife Ç. (25) arasında evde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanife Ç., eşinin başına odunla vurdu.
KOMŞULAR ÇIĞLIKLARINI DUYDU
Barış Ç. ise mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini karın bölgesinden bıçakladı.
Hanife Ç.'nin çığlıklarını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KOCA GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Hanife Ç., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Barış Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.