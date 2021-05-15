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    Düzce'de bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Bayramlaşmadan dönenleri taşıyan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 15:59
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    Düzce'de bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman köyü yolunda Y.A.’nın kullandığı  otomobil, Kırkharman köyünden şehir merkezinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

    2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan Mevlüt Akkurt ve sürücü Y.A. yaralandı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    1'İ KURTARILAMADI

    Yaralılardan Mevlüt Akkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzce de bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı #1

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