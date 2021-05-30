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    Düzce'de bıçaklı yol verme tartışması: 1 yaralı

    Trafikte motosikletli kuryeyi bıçaklayıp kaçan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 15:33
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    Düzce'de bıçaklı yol verme tartışması: 1 yaralı

    Düzce'de bisiklet ile ilerleyen O.Ç. ve M.Ç. ile motosikletli kurye N.S. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

    Şahıslar arasında sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

    TARTIŞMA KANLI BİTTİ

    O.Ç. yanında getirdiği bıçak ile N.S.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

    KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 2 şahsı bölgeden çok uzaklaşmadan yakalayarak, olay yerine getirdi

    . Yaralı N.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise gözaltına alındı.

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