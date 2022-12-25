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Düzce'de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti

Düzce'de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti

Bir grup genç arasındaki kavga, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin yumruk yumruğa kavga ettiği, bir genç kızın da yerde yatan şahsı tekmelediği görüldü.