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    Düzce'de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti

    Bir grup genç arasındaki kavga, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin yumruk yumruğa kavga ettiği, bir genç kızın da yerde yatan şahsı tekmelediği görüldü.
    • 25.12.2022 - 11:26
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    Düzce'de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti

    Düzce'de Beyciler Mahallesi’nde sokakta iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençler yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

    Yerde yatana tekme attılar

    Sesleri duyan vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, iki gencin birbirlerine yumruk ve tekme atmaya çalıştığı, bağıran bir genç kızın yerde yatan birine tekme attığı, sesleri duyan bazı vatandaşların da dışarıya çıkarak gençleri izlediği görüldü.

    Bölgeden ayrıldılar

    İHA'nın haberine göre, gençler bir süre kavga ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

    Düzce de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti #1

    Düzce de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti #2

    Düzce de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti #3

    Düzce de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti #4

    Düzce de bir grup genç yumruk yumruğa kavga etti #5


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