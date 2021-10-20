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- Düzce'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Düzce'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Düzce'de kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
- AA
- 20.10.2021 - 22:39
Düzce'de ailesinden ayrı yaşayan 36 yaşındaki Uğur Ay'dan 3 gün boyunca haber alınamadı.
Oğlunu merak eden babası Yılmaz Ay, oğlunun yaşadığı Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Özkurt Apartmanı'na gelerek kapıyı çaldı.
OĞLUNU BANYODA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU
İçeriden ses alamayan baba, kapıyı zorlayarak açarak eve girdi. Baba, banyoda girdiğinde oğlunu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
BIÇAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Ay'ın cesedi savcılık incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.