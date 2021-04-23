- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce'de boş daireye bırakılan kedi ve köpek kurtarıldı
Düzce'de boş daireye bırakılan kedi ve köpek kurtarıldı
Boş daireye bırakılan ve aç kaldığı tahmin edilen kedi ile köpeğin sesini duyanların ihbarının ardından gelen itfaiye, hayvanları kurtardı.
- DHA
- 23.04.2021 - 18:35
Gece saatlerinde Düzce'deki Beyciler Mahallesi’nde bulunan binanın 3'üncü katındaki boş daireden kedi ve köpek sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi.
Polisler, dairenin boş olduğunun belirlenmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girerek, içerideki kedi ile köpeği kurtardı.
BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Ürktüğü anlaşılan kedi, itfaiye erinin omuzlarından inmedi. Aç kaldığı tahmin edilen kedi ve köpek, veteriner kontrolü için barınağa götürüldü.