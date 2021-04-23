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    Düzce'de boş daireye bırakılan kedi ve köpek kurtarıldı

    Boş daireye bırakılan ve aç kaldığı tahmin edilen kedi ile köpeğin sesini duyanların ihbarının ardından gelen itfaiye, hayvanları kurtardı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 18:35
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    Düzce'de boş daireye bırakılan kedi ve köpek kurtarıldı

    Gece saatlerinde Düzce'deki Beyciler Mahallesi’nde bulunan binanın 3'üncü katındaki boş daireden kedi ve köpek sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi.

    Polisler, dairenin boş olduğunun belirlenmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de merdivenle daireye girerek, içerideki kedi ile köpeği kurtardı.

    BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    Ürktüğü anlaşılan kedi, itfaiye erinin omuzlarından inmedi. Aç kaldığı tahmin edilen kedi ve köpek, veteriner kontrolü için barınağa götürüldü.

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