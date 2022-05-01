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    Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

    Düzce’nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan şahıs, pompalı tüfekle eşini öldürüp oğlunu yaraladı. Kaçan şahıs ormanlık alanda yakalandı.
    • 01.05.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 20:08
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    Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

    Bolu’daki ikametlerinden memleketi Hacıyeri köyüne bayramlaşmaya gelen Alkan ailesi, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan ile evde tartışmaya başladı.

    Çıkan tartışmada Durdu Alkan, biber gazı sıkmasının ardından pompalı tüfekle Ayşe Alkan’ı öldürüp araya girmeye çalışan oğlu Müslüm Alkan’ı da yaralayarak olay yerinden kaçtı.

    Kullandığı silahla birlikte yakalandı

    Yaralı Müslüm Alkan, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs ile ilgili arama çalışmaları başlatıldı.

    İHA'ya göre jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile firari şahıs Durdu Alkan ormanlık alanda pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı VİDEO

    Düzce de boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı #1

    Düzce de boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı #2

    Düzce de boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı #3

    Düzce de boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, oğlunu yaraladı #4


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