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    Düzce'de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi

    Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 01:41
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 02:48
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    Düzce'de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi

    Düzce'de D655 Karayolu’nda, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.

    Düzce'de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi - Video

    25 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

    Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi.

    Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.

    Düzce de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi #1

    Düzce de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi #2

    Düzce de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi #3

    Düzce de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi #4

    Düzce de buzlanan yol zincirleme kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi #5


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