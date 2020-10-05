Dolar
7.7595
0.0193%
Euro
9.1012
0.0505%
Altın
1891.62
-0.4048%
Borsa
1145.03
0%
G. Altın
472.326
-0.3256%
Bitcoin
83062.72
0.7307%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı

    Otomobilin yola çıkan 3 büyükbaş hayvana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üstüne düşen bir hayvan öldü.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 08:14
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 08:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı

    Mustafa Kandemir idaresindeki 81 ABK 131 plakalı otomobil, Yasemin Durmaz’ın ahıra götürmek isterken Düzce’nin Çakırlar Mahallesi Yığılca yolu üzerinde 3 büyükbaş hayvana çarptı.

    Kazada, Mustafa Kandemir ile eşi Hayriye Kandemir yaralandı.

    ÇARPMANIN ETKİSİYLE BAGAJIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Hayvanlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerine düşüp, öldü. Bacakları kırılan 2 hayvan ise yol kenarındaki yeşillik alana götürüldü.

    Yaralanan 2 kişi, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı #1

     

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Hayvanların sahibi Yasemin Durmaz yol kenarında gözyaşlarına hakim olamadı. Durmaz, "Hayvanları eve götürürken araba çarptı.” dedi.

    Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı #2

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı #3

    Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı #4

    Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir