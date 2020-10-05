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- Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı
Düzce’de çarptığı hayvan otomobilin bagajının üstünde kaldı
Otomobilin yola çıkan 3 büyükbaş hayvana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üstüne düşen bir hayvan öldü.
- DHA
- 05.10.2020 - 08:14
- Güncelleme : 05.10.2020 - 08:14
Mustafa Kandemir idaresindeki 81 ABK 131 plakalı otomobil, Yasemin Durmaz’ın ahıra götürmek isterken Düzce’nin Çakırlar Mahallesi Yığılca yolu üzerinde 3 büyükbaş hayvana çarptı.
Kazada, Mustafa Kandemir ile eşi Hayriye Kandemir yaralandı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE BAGAJIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Hayvanlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerine düşüp, öldü. Bacakları kırılan 2 hayvan ise yol kenarındaki yeşillik alana götürüldü.
Yaralanan 2 kişi, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Hayvanların sahibi Yasemin Durmaz yol kenarında gözyaşlarına hakim olamadı. Durmaz, "Hayvanları eve götürürken araba çarptı.” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.