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Düzce'de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti

Düzce'de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti

5 katlı bir binanın çatısına çıkan Suriyeli çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıdan düştü. Küçük çocuk, kurtarılamadı.