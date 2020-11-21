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    Düzce'de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti

    5 katlı bir binanın çatısına çıkan Suriyeli çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıdan düştü. Küçük çocuk, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 17:34
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    Düzce'de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti

     

    Saat 15.00 sıralarında Düzce'de bulunan Nusrettin Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatısına çıkan Suriye uyruklu Ahmadin Affan, bilinmeyen nedenle düştü.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmadin Affan’ı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    KURTARILAMADI

    Ahmadin Affan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Düzce de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti #2

    Düzce de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti #3

    Düzce de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti #4

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