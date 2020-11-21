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Düzce'de çatıdan düşen çocuk, hayatını kaybetti
5 katlı bir binanın çatısına çıkan Suriyeli çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıdan düştü. Küçük çocuk, kurtarılamadı.
- DHA
- 21.11.2020 - 17:34
Saat 15.00 sıralarında Düzce'de bulunan Nusrettin Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatısına çıkan Suriye uyruklu Ahmadin Affan, bilinmeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmadin Affan’ı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.
KURTARILAMADI
Ahmadin Affan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.