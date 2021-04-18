Polis ekiplerini görmelerinin ardından ara sokaklardan kaçan 4 şahıstan 2'si bir evin bahçesine saklandı. Polise yakalanan şüpheliler, ceza yememek için eve gittiklerini söyledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cedidiye Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında güzergah üzerinde yürüyüş yapan 4 şahıs, polisleri fark edince koşarak kaçmaya başladı.

Dönence Sokak üzerinde izlerini kaybettiren şahısların, balkonlarda bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile bir evin bahçesine girdiği belirlendi.

"CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇTIM"

Evin bahçesinde yapılan kontrollerde 2 şahsın saklandığı tespit edildi. Saklanan şahıslara neden kaçtıklarının sorulması üzerine şahıslardan birisi, "Eve gidiyordum. Polisi görünce ceza yememek için kaçtım." dedi.

Düzce'de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum ViDEO







GENÇLER GÖZALTINA ALINDI

Şahıslardan biri kimliğini gösterirken, diğeri ise kimliğini ibraz edemedi. Diğer kaçan 2 kişinin nerede olduklarını bilmediklerini söyleyen gençler gözaltına alındı.





20 BİN LİRALIK CEZA

Diğer yandan şehrin muhtelif noktalarında denetim yapıldığı sırada 1 şahıs da gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 6 kişiye ise kısıtlamayı ihlal ettikleri sebebiyle 20 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.



