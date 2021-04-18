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    Düzce'de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum

    Polis ekiplerini görmelerinin ardından ara sokaklardan kaçan 4 şahıstan 2'si bir evin bahçesine saklandı. Polise yakalanan şüpheliler, ceza yememek için eve gittiklerini söyledi.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 11:16
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    Düzce'de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cedidiye Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

    Uygulama sırasında güzergah üzerinde yürüyüş yapan 4 şahıs, polisleri fark edince koşarak kaçmaya başladı.

    Dönence Sokak üzerinde izlerini kaybettiren şahısların, balkonlarda bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile bir evin bahçesine girdiği belirlendi.

    "CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇTIM"

    Evin bahçesinde yapılan kontrollerde 2 şahsın saklandığı tespit edildi. Saklanan şahıslara neden kaçtıklarının sorulması üzerine şahıslardan birisi, "Eve gidiyordum. Polisi görünce ceza yememek için kaçtım." dedi.

    Düzce'de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum ViDEO

    Düzce de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum #1

    GENÇLER GÖZALTINA ALINDI

    Şahıslardan biri kimliğini gösterirken, diğeri ise kimliğini ibraz edemedi. Diğer kaçan 2 kişinin nerede olduklarını bilmediklerini söyleyen gençler gözaltına alındı.

    Düzce de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum #2

    20 BİN LİRALIK CEZA

    Diğer yandan şehrin muhtelif noktalarında denetim yapıldığı sırada 1 şahıs da gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 6 kişiye ise kısıtlamayı ihlal ettikleri sebebiyle 20 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.

    Düzce de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum #3

    Düzce de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum #4

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