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- Düzce'de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum
Düzce'de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum
- İHA
- 18.04.2021 - 10:33
- Güncelleme : 18.04.2021 - 11:16
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cedidiye Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında güzergah üzerinde yürüyüş yapan 4 şahıs, polisleri fark edince koşarak kaçmaya başladı.
Dönence Sokak üzerinde izlerini kaybettiren şahısların, balkonlarda bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile bir evin bahçesine girdiği belirlendi.
"CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇTIM"
Evin bahçesinde yapılan kontrollerde 2 şahsın saklandığı tespit edildi. Saklanan şahıslara neden kaçtıklarının sorulması üzerine şahıslardan birisi, "Eve gidiyordum. Polisi görünce ceza yememek için kaçtım." dedi.
Düzce'de cezadan kaçarken bahçeye saklandı: Eve gidiyordum ViDEO
GENÇLER GÖZALTINA ALINDI
Şahıslardan biri kimliğini gösterirken, diğeri ise kimliğini ibraz edemedi. Diğer kaçan 2 kişinin nerede olduklarını bilmediklerini söyleyen gençler gözaltına alındı.
20 BİN LİRALIK CEZA
Diğer yandan şehrin muhtelif noktalarında denetim yapıldığı sırada 1 şahıs da gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 6 kişiye ise kısıtlamayı ihlal ettikleri sebebiyle 20 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.