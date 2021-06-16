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    Düzce'de çiçekçide bonzai operasyonu

    Düzce’nin Gümüşova ilçesinde çiçek satışı yapan bir dükkana jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Yapılan baskında şahsın bisikletinde gizlenmiş 12 gram bonzai ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 20:13
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    Düzce'de çiçekçide bonzai operasyonu

    Düzce İl jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı ekipler, Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyü D-100 Karayolu üzerinde çiçek dükkanı olan bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.

    Yapılan fiziki takipler sonrasında çiçekçiye baskın düzenlendi.

    12 GRAM BONZAİ BULUNDU

    Baskında gözaltına alınan F.A. isimli şahsın üzerinde ve bisikletine gizlenmiş vaziyette 12 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

    Şüpheli F.A. ile birlikte çiçekçi de çalışan şahıslar gözaltına alınarak adli soruşturma başlatıldı.

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