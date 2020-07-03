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    Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde cipin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 03.07.2020 - 16:08
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    Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #1

    Ankara istikametine seyreden Hüseyin Okçu (52) idaresindeki 20 ADE 897 plakalı cip, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde aynı yöne giden Latif O. yönetimindeki 31 P 4916 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Cipte sıkışan sürücü ile Kamil Balay kaza yerine hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Asiye Türker ağır yaralandı.

    Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisine kaldırıldı.

    SAVCI İNCELEDİ

    Okçu ve Balay'ın cansız bedenleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılarak cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #2

    ŞİRKET TOPLANTISINA GİDİYORLARDI

    Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine ulaşım tek şeritten sağlandı. Ciptekilerin Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenecek şirket toplantısına gittikleri öğrenildi.

    Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #3

    Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #4

    Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı #5

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