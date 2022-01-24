Yaklaşık 10 saat önce çift yönlü olarak trafiğe kapatılan D-100 kara yolunun Düzce kısmı, çalışmaların ardından açıldı

Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı, araçlar yollarda kaldı.

Yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı.

KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 kara yolunun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Düzce’de D-100 kara yolu ulaşıma açıldı VİDEO



YOĞUNLUK OLUŞTU D-100

Kara yolunda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D-100 kara yoluna bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar, Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerlemeye başladı.