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- Düzce’de D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
Düzce’de D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
- İHA
- 24.01.2022 - 09:01
- Güncelleme : 24.01.2022 - 09:12
Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı, araçlar yollarda kaldı.
Yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı.
KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI
Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 kara yolunun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurdu.
Düzce’de D-100 kara yolu ulaşıma açıldı VİDEO
YOĞUNLUK OLUŞTU D-100
Kara yolunda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D-100 kara yoluna bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar, Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerlemeye başladı.