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- Düzce'de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi
Düzce'de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi
- 24.11.2022 - 13:59
- Güncelleme : 24.11.2022 - 15:17
Düzce 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.
Gölyaka merkezli deprem, gece saat 04.08 sıralarında meydana geldi.
İlçedeki depremin derinliği 6,81 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Birçok ilde hissedildi
Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.
93 yaralı
Depremin ardından en büyüğü 4.3 olan toplam 212 artçı sarsıntı kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.
Cam fabrikası görüntülendi
Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremin şiddetine dair görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Düzce'deki bir cam fabrikasının son hali gözler önüne serildi.
Camların tuzla buz olduğu görüldü.
Düzce'de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi VİDEO