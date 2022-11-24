23 yıl sonra yeniden sarsılan kentte, hasar tespit çalışmaları devam ederken, bir cam fabrikasındaki hasar görüntülendi. Camların tuzla buz olduğu görüldü.

Düzce 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Gölyaka merkezli deprem, gece saat 04.08 sıralarında meydana geldi.

İlçedeki depremin derinliği 6,81 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Birçok ilde hissedildi

Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.

93 yaralı

Depremin ardından en büyüğü 4.3 olan toplam 212 artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

Cam fabrikası görüntülendi

Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremin şiddetine dair görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Düzce'deki bir cam fabrikasının son hali gözler önüne serildi.

Camların tuzla buz olduğu görüldü.

Düzce'de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi VİDEO