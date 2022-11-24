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    Düzce'de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi

    23 yıl sonra yeniden sarsılan kentte, hasar tespit çalışmaları devam ederken, bir cam fabrikasındaki hasar görüntülendi. Camların tuzla buz olduğu görüldü.
    • 24.11.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:17
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    Düzce'de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi

    Düzce 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Gölyaka merkezli deprem, gece saat 04.08 sıralarında meydana geldi.

    İlçedeki depremin derinliği 6,81 kilometre olarak kayıtlara geçti.

    Birçok ilde hissedildi

    Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.

    Düzce de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi #1

    93 yaralı

    Depremin ardından en büyüğü 4.3 olan toplam 212 artçı sarsıntı kaydedildi.

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

    Düzce de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi #2

    Cam fabrikası görüntülendi

    Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremin şiddetine dair görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Düzce'deki bir cam fabrikasının son hali gözler önüne serildi.

    Camların tuzla buz olduğu görüldü.

    Düzce'de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi VİDEO

    Düzce de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi #3

    Düzce de depremin ardından cam fabrikası görüntülendi #4


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