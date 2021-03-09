- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı
Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçarak dik durdu.
- DHA
- 09.03.2021 - 17:16
Düzce Konuralp Mahallesi Tepecik mevkisinde meydana gelen olayda, Hacer Ayan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAN ÇIKARILDILAR
Dere yatağında dik vaziyette duran otomobilden yaralı olarak çıkarılan Hacer Ayan ve annesi Döndü Ayan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya karışan araç ise çekici yardımı ile kurtarıldı.