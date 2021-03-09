Euro
9.1084
-0.95%
Dolar
7.6547
-1.26%
Altın
421.93
0.86%
Borsa
1.546
1.04%
Bitcoin
412.350
7.18%
EXEN Coin
15.60
-1.32%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı

    Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçarak dik durdu.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı

    Düzce Konuralp Mahallesi Tepecik mevkisinde meydana gelen olayda, Hacer Ayan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye düştü.

    İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

    Dere yatağında dik vaziyette duran otomobilden yaralı olarak çıkarılan Hacer Ayan ve annesi Döndü Ayan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazaya karışan araç ise çekici yardımı ile kurtarıldı.

    Düzce de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı #1

    Düzce de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı #2

    Düzce de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı #3

    Düzce de dereye düşen otomobildeki anne-kız yaralandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir