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    Düzce'de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı

    Trafikte bir sürücünün düğün konvoyunun önüne geçerek yolu kapatmaya çalışan sürücüye sinirlenen damat, tepki gösterdi. Çıkan kavgada gelin, kavgayı ayırmaya çalıştı.
    • 05.06.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 17:49
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    Düzce'de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı

    Düzce’de, D-100 kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan bir düğün arabasının önü, trafikteki başka bir sürücü tarafından kesilmeye çalışılınca kavga çıktı.

    İddiaya göre, şehir merkezi istikametindeki düğün konvoyunda bir sürücü, gelin aracının önüne geçerek yolu trafiğe kapatmaya çalıştı.

    DHA’nın haberine göre; damat, araçtan inerek yolu kapatmaya çalışan kişiye tepki gösterdi.

    Konvoydaki sürücüler ayırmaya çalıştı

    Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyünce, konvoydaki diğer sürücüler araya girdi.

    Gelin ve beraberindekiler, tarafları ayırmak için büyük uğraş verdi.

    Bir süre sonra kavga sona ererken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Düzce'de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı VİDEO

    Düzce de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı #1

    Düzce de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı #2

    Düzce de, düğün konvoyunun önü kesilince kavga çıktı #3


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