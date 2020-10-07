Yol ortasında duran düğün konvoyundaki araçların birinden inen kişi tabanca ile defalarca havaya ateş açtı.

Düzce'de, D-655 yolunda Akçakoca yönüne giden bir düğün konvoyu yol kenarında durdu.

Otomobilden inen bir kişi belinden tabancayı çıkararak havaya defalarca ateş etti.

ZİKZAK ÇİZEN KONVOY

Ardından harekete geçen düğün konvoyundaki araçlar, bu kez tüm şeritleri kapatarak diğer araçların geçmesine izin vermedi.

Konvoydaki araçlar zikzak çizerek ilerledi.

Düzce'de düğün magandası kamerada İZLE

CANLI YAYINLADI

Bu sırada düğün konvoyunda olan bir kişi yaşananları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.