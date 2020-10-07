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    Düzce'de düğün magandası kamerada

    Yol ortasında duran düğün konvoyundaki araçların birinden inen kişi tabanca ile defalarca havaya ateş açtı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 07:26
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    Düzce'de düğün magandası kamerada

    Düzce'de, D-655 yolunda Akçakoca yönüne giden bir düğün konvoyu yol kenarında durdu.

    Otomobilden inen bir kişi belinden tabancayı çıkararak havaya defalarca ateş etti.

    ZİKZAK ÇİZEN KONVOY

    Ardından harekete geçen düğün konvoyundaki araçlar, bu kez tüm şeritleri kapatarak diğer araçların geçmesine izin vermedi.

    Konvoydaki araçlar zikzak çizerek ilerledi.

    Düzce'de düğün magandası kamerada İZLE

    CANLI YAYINLADI

    Bu sırada düğün konvoyunda olan bir kişi yaşananları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

    Düzce de düğün magandası kamerada #1

    Düzce de düğün magandası kamerada #2

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