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    Düzce'de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucu maganda kurşunu ile 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 06:52
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    Düzce'de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı

    Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyünde köy meydanında ki düğünde silahla havaya ateş edildiği sırada silahlardan çıkan mermiler sekerek Gülhan Çetin’in (55) boğazına Melek Çakır’ın ise koluna isabet etti.

    Yaralanan iki kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

    Düzce de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Gülhan Çetin’i özel bir hastanenin acil servisine, kolundan yaralanan Melek Çakır’ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdılar.

    Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken kimin ateş ettiği araştırılıyor.

    Düzce de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı #2

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