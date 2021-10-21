Düzce'de polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre süren takibin ardından yakalandı.

Düzce'de saat 22.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi Salkım Sokak üzerinde kırmızı ışıkta geçen 54 B 4864 plakalı otomobilin sürücüsü M.F., polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı.

Bunun üzerine ekipler, yaklaşık 5 kilometre boyunca aracı takip ederek durdurdu.

Düzce'de dur ihtarına uymayan 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi VİDEO

TAKVİYE POLİS GELDİ

Otomobilden inen A.Ş. ve B.D. isimli kadınlar ile araç sürücüsü M.F. ve N.H. kendilerini durduran polislere direndi.

Takviye istenmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin gözaltına almak istediği 4 kişi, direnmeye devam edince yere yatırılıp, kelepçelendi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.