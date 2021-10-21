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    Düzce'de dur ihtarına uymayan 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi 

    Düzce'de polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre süren takibin ardından yakalandı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 05:03
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 05:08
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    Düzce'de dur ihtarına uymayan 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi 

    Düzce'de saat 22.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi Salkım Sokak üzerinde kırmızı ışıkta geçen 54 B 4864 plakalı otomobilin sürücüsü M.F., polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı.

    Bunun üzerine ekipler, yaklaşık 5 kilometre boyunca aracı takip ederek durdurdu.

    Düzce'de dur ihtarına uymayan 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi VİDEO

    TAKVİYE POLİS GELDİ

    Otomobilden inen A.Ş. ve B.D. isimli kadınlar ile araç sürücüsü M.F. ve N.H. kendilerini durduran polislere direndi.

    Takviye istenmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Düzce de dur ihtarına uymayan 2 si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi  #1

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polisin gözaltına almak istediği 4 kişi, direnmeye devam edince yere yatırılıp, kelepçelendi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de dur ihtarına uymayan 2 si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi  #2

    Düzce de dur ihtarına uymayan 2 si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi  #3

    Düzce de dur ihtarına uymayan 2 si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi  #4

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