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    Düzce'de elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti

    Düzce'de elektrik akımına kapılan 56 yaşındaki otel sahibi Suat Öztürk yaşamını yitirdi.
    • 03.08.2022 - 19:54
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    Düzce'de elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti

    Düzce'de merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'nde otel işleten 56 yaşındaki Suat Öztürk, tesiste kullanılan jeneratördeki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı.

    Durumu fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    AA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Düzce de elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti #1

    Düzce de elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti #2

    Düzce de elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti #3

    Düzce de elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti #4


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