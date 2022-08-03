Düzce'de elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan 56 yaşındaki otel sahibi Suat Öztürk yaşamını yitirdi.

Düzce'de merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'nde otel işleten 56 yaşındaki Suat Öztürk, tesiste kullanılan jeneratördeki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı.

Durumu fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.