Genç kadının bebeğinin üşümemesi için açtığı elektrikli ısıtıcı bir anda alevlenmeye başladı.Can havliyle çocuklarını da alıp evden çıkan anne, gözyaşlarına boğuldu.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir evin odasında yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, iki gün önce doğum yaptığı öğrenilen anne E.D., bebeğinin üşümemesi için elektrikli ısıtıcıyı açtı.

Bir süre sonra ısıtıcıdan alev çıktığını gören genç kadın, bebeğini ve 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak, panikle evden uzaklaştı.

Yangın söndürüldü

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Fenalaşan kadını sakinleştirmeye çalıştılar

Korku dolu anlar yaşayan E.D. de gözyaşlarına hakim olamadı.İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı sırada sağlık ekipleri ise fenalaşan E.D.'yi sakinleştirmeyi çalıştı.

Kullanılamaz duruma geldi

Yangın sebebiyle evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de elektrikli ısıtıcı evde yangın çıkardı ViDEO