Düzce’de evini ateşe verip, bilgisayar ve cep telefonunu gasbetti

Düzce’de evini ateşe verip, bilgisayar ve cep telefonunu gasbetti

Anne ve babasıyla tartışan madde bağımlısı, evi ateşe verdikten sonra komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasbetti. Zanlı yakalanırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.Ç., Düzce’nin Karaca Mahallesi 1459 Sokak’taki evine gelerek anne ve babasıyla tartıştı.

Y.Ç., evi ateşe verdikten sonra komşusunun evine girdi.

POLİS, KOVALAMACA SONUCU YAKALADI

Komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasbeden Y.Ç., otomobille kaçmaya başladı.

İhbar üzerine polis ekipleri, peşine düştükleri Y.Ç.’yi kovalamaca sonucu Konuralp Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Y.Ç.’nin gasbettiği cep telefonu ve laptoplar ele geçirildi.

Bu sırada Y.Ç.'nin çıkardığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.