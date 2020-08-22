Düzce’de feci kaza: 3 kişi metrelerce havaya savruldu

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklette bulunan 2’si çocuk 3 kişi, metrelerce havaya savrularak yere düştü. Kaza anı kameraya yansıdı.

Düzce’nin Aydınpınar Caddesi üzerinde Okan B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen ve üzerinde 2’si çocuk 3 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinde bulunan 3 kişi, metrelerce havaya savrulup yere düştü.

3’Ü DE AĞIR YARALANDI

Kontrolden çıkan otomobil ise bir evin bahçesine girerek, ters döndü. Elektrikli bisiklet üzerinde bulunan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 2’si çocuk 3 kişi ağır yalandı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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KAZA YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ, SONRASINDA TESLİM OLDU

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne teslim oldu.

Polis ekiplerinin, kaza ile ilgili başlattığı inceleme sürüyor.