Düzce'de forkliftteki malzemeler üzerine devrilen işçi öldü Düzce'de bir iş yerinde forkliftteki malzemeler üzerine devrilen işçilerden 1'i yaşamını yitirdi, 1'i de yaralandı.

İHA

Düzce merkez Yeni Mahalle'de otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan fabrika içerisine ürün taşınıldığı esnada forklift üzerindeki malzemeler Ahmet Sancak (49) ve Mithat Derici'nin (74) üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Paletlerin altında kalan işçilerden ağır yaralanan Ahmet Sancak, Düzce Devlet Hastanesi'ne; Mithat Derici ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Ahmet Sancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Mithat Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)