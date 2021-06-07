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- Düzce’de freni boşalan kamyon, şoförün üzerinden geçti
Düzce’de freni boşalan kamyon, şoförün üzerinden geçti
Arızalanan kamyonunu tamir etmek isteyen şoför, aracın altına girdi. Freni kamyon, şoförün üzerinden geçtikten sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi.
- DHA
- 07.06.2021 - 17:49
- Güncelleme : 07.06.2021 - 17:53
Düzce’nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Arif Bey Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyon arızalandı.
Kamyon şoförü İzzet Büyük, aracını durdurarak tamir etmek için altına girdi.
Bu sırada kamyonun freni boşladı.
Sürücüyü ezen araç, 100 metre ilerideki park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk kontrollerde Büyük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeye gelen Büyük’ün yakınları, haber, duyunca fenalaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ardından Büyük’ün cansız beden, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce’de freni boşan kamyon, şoförün üzerinden geçti VİDEO