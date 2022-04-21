Düzce'de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

Beyciler Mezarlığı'na babasının kabrini ziyarete giden adam, kestirme yoldan geçerken kalçasından vuruldu. Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde, babasının kabrini ziyarer etmek isteyen Muhammet Ali Kileci, yola çıktı.

Mezarlığa giderken kestirme yol kullanan Kileci, fındık bahçesinden geçtiği sırada vuruldu.

Kalçasından vuruldu

DHA'nın haberine göre saat 15.00 sularında yaşanan olayda, tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet etmesi sonucu Kileci, yaralanırken şüpheli ile yanındaki 2 kişi kaçtı.

Yaralı tedavi altında, 2 şüpheli aranıyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kileci, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüpheli ile yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.





















