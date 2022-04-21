Petrol
109.19
2.24%
Euro
16.00
0.45%
Dolar
14.70
0.20%
Altın
918.58
-0.52%
Borsa
2557
1.22%
Bitcoin
627.805
2.12%
BTXN Coin
29.43
-2.45%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Düzce'de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

    Beyciler Mezarlığı'na babasının kabrini ziyarete giden adam, kestirme yoldan geçerken kalçasından vuruldu. Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.
    • 21.04.2022 - 17:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

    Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde, babasının kabrini ziyarer etmek isteyen Muhammet Ali Kileci, yola çıktı.

    Mezarlığa giderken kestirme yol kullanan Kileci, fındık bahçesinden geçtiği sırada vuruldu.

    Kalçasından vuruldu

    DHA'nın haberine göre saat 15.00 sularında yaşanan olayda, tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet etmesi sonucu Kileci, yaralanırken şüpheli ile yanındaki 2 kişi kaçtı.

    Yaralı tedavi altında, 2 şüpheli aranıyor

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kileci, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüpheli ile yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Düzce de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu #1

    Düzce de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu #2

    Düzce de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu #3

    Düzce de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu #4

    Düzce de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu #5

    Düzce de genç adam, babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Tekirdağ'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı
    İç Haber

    Tekirdağ'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı

    'Gaziosmanpaşa ve Bursa olayları terör saldırısı'
    Gündem

    'Gaziosmanpaşa ve Bursa olayları terör saldırısı'

    Görüş Bildir