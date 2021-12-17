Düzce'de hırsızların yeni odağı: Mazgal

Bahçeşehir bölgesindeki mahallelerde hırsızların yeni odağı mazgal oldu. iki gün içerisinde çalınan çok sayıda mazgalın yerine, ekipler tarafından kompozit mazgal yerleştirildi.

Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde hırsızlık sınır tanımıyor.

Hırsızlar, Düzce’nin Bahçeşehir bölgesindeki birçok mahallede iki gün içinde çok sayıda mazgalı çaldı.

Bölge muhtarlarından gelen mazgal hırsızlığı ihbarlarını da kontrol eden ekipler, onlarca demir döküm mazgalın çalındığını tespit etti.

KOMPOZİT MAZGAL YERLEŞTİRİLDİ

Vatandaş ve araçları tehlikeye sokan mazgal hırsızlığının ardından ekipler harekete geçerek çalınan mazgalların yerine kompozit mazgal yerleştirdi.

"BELEDİYEMİZ ANINDA MÜDAHALE EDİYOR"

Muhtar Bayram Yıldız, “İki gündür geceleri ana yollarda mazgalları çalıyorlar. Biz sabah fark ediyoruz. Çocuk düşebilir, araçlar kaza yapabilir. Diğer muhtar arkadaşlarla da görüşüyoruz. Onlar da mahallelerinde de hırsızlık olduğunu söylüyorlar. Belediyemiz kazaya sebebiyet vermeden anında müdahale ediyor ama bu işin devamı gelecek gibi görünüyor. Bizim görmediğimiz noktalar olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırlarsa bize veya belediyemize ulaşabilirler. Belediyemiz anında müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

YETKİLİLER UYARDI

Mazgal hırsızlıklarına karşı vatandaşları uyaran yetkililer, şüpheli durum ve şahıslar görüldüğü anda polis ekiplerine veya 153 beyaz masaya bildirilmesini istedi.