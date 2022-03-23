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- Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı
Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı
Aralarında husumet bulunan H.K. ile S.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. S.Ç.’nin elindeki tabanca ile H.K.’yi kovaladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- İHA
- 23.03.2022 - 15:59
- Güncelleme : 23.03.2022 - 16:04
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde işletmeci H.K.'ye ait eğlence merkezinde dün akşam saatlerinde, aralarında husumet bulunan H.K. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı.
Bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma yaşandı.
YERE 1 EL ATEŞ ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç., yanında bulunan tabanca ile yere bir el ateş etti.
VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI
Sesleri duyan vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. H.K. ve yanında bulunan oğlu, olayı yara almadan atlattı.
OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, S.Ç.'nin elindeki tabanca ile şahısların peşinden koştuğu görüldü.
Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı VİDEO