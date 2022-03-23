Haberler

3. Sayfa Haberleri

Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı

Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı

Aralarında husumet bulunan H.K. ile S.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. S.Ç.’nin elindeki tabanca ile H.K.’yi kovaladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.