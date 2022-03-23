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    Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı

    Aralarında husumet bulunan H.K. ile S.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. S.Ç.’nin elindeki tabanca ile H.K.’yi kovaladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 16:04
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    Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde işletmeci H.K.'ye ait eğlence merkezinde dün akşam saatlerinde, aralarında husumet bulunan H.K. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı.

    Bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma yaşandı.

    YERE 1 EL ATEŞ ETTİ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç., yanında bulunan tabanca ile yere bir el ateş etti.

    Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı #1

    VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Sesleri duyan vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. H.K. ve yanında bulunan oğlu, olayı yara almadan atlattı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, S.Ç.'nin elindeki tabanca ile şahısların peşinden koştuğu görüldü.

    Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı VİDEO

    Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı #2

    Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı #3

    Düzce’de, husumetlisini sokakta silahla kovaladı #4


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