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- Düzce'de ihtiyaç molası kaza getirdi: 6 yaralı
Düzce'de ihtiyaç molası kaza getirdi: 6 yaralı
- İHA
- 24.07.2021 - 14:09
- Güncelleme : 24.07.2021 - 14:13
Düzce'de meydana gelen kazada Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Recep Ç. idaresindeki otomobilde bulunan küçük çocuğun tuvaleti gelmesi üzerine emniyet şeridinde durmaya hazırlandı.
O sırada Yaşar Y.‘nin kullandığı otomobil ardından da Necmettin Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı.
OTOYOLDA MOLA KAZA GETİRDİ
Oğlunun ihtiyaç molası için durmaya hazırlandığı sırada kazaya neden olan sürücü Recep Ç. kaza anını anlatarak, “Oğlumun tuvaleti gelmişti. Dörtlülerimi yakarak tam durmaya hazırlandığım sırada kaza oldu” dedi.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler Necmettin Ç. ve Yaşar Y. ile otomobillerde bulunan Lütfiye Ç., Sümeyye Ç., Furkan Eymen Ç., Necmettin Talha Ç. yaralandı.
Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparak ambulanslar ile Düzce’deki hastanelere sevk ettiler.
Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan TEM Otoyolunda trafik 2 şeritten verilirken, otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.