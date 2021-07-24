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Düzce'de ihtiyaç molası kaza getirdi: 6 yaralı

Düzce'de ihtiyaç molası kaza getirdi: 6 yaralı

Otoyolda oğlunun ihtiyacını gidermek için duran sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.