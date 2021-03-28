- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce'de iki esnafın yer işgali kavgası: 1 yaralı
Düzce'de iki esnafın yer işgali kavgası: 1 yaralı
Ailelerin de karıştığı olayda, polis ekipleri uzun bir süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Öfkelenen bir şahıs ise aracına binip ters şeride girerek metrelerce ilerledi.
- İHA
- 28.03.2021 - 17:37
Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde işletme ve evleri yan yana olan iki esnaf arasında yer işgali sebebiyle kavga çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından aileler de olaya karıştı.
1 YARALI
Kavga sırasında esnaftan S.A., darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise uzun bir süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ekipleri her iki taraftaki şahısları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerinde sinirlenen bir şahıs ise aracına binerek D-655 karayolunda ters şeride girerek metrelerce ilerledi.