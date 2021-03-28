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    Düzce'de iki esnafın yer işgali kavgası: 1 yaralı

    Ailelerin de karıştığı olayda, polis ekipleri uzun bir süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Öfkelenen bir şahıs ise aracına binip ters şeride girerek metrelerce ilerledi.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 17:37
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    Düzce'de iki esnafın yer işgali kavgası: 1 yaralı

    Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde işletme ve evleri yan yana olan iki esnaf arasında yer işgali sebebiyle kavga çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından aileler de olaya karıştı.

    1 YARALI

    Kavga sırasında esnaftan S.A., darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri ise uzun bir süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Polis ekipleri her iki taraftaki şahısları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.
    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Olay yerinde sinirlenen bir şahıs ise aracına binerek D-655 karayolunda ters şeride girerek metrelerce ilerledi.

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