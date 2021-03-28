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Düzce'de iki esnafın yer işgali kavgası: 1 yaralı

Düzce'de iki esnafın yer işgali kavgası: 1 yaralı

Ailelerin de karıştığı olayda, polis ekipleri uzun bir süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Öfkelenen bir şahıs ise aracına binip ters şeride girerek metrelerce ilerledi.